Wirtschaft im Kreis Böblingen Die Lage für viele Betriebe ist dramatisch

In der Industrie gibt es laut Tilo Ambacher noch das ein oder andere Unternehmen, das weiterhin produziert. Das kann der Volkswirt an den Anträgen für Exportbescheinigungen erkennen. „Aber es sind längst nicht mehr so viele wie vorher“, schränkt er ein. Auch die Großen im Kreis würden mit unterbrochenen Lieferketten und weggebrochenen Aufträgen kämpfen. Immerhin seien die Unternehmen im Kreis vor der Krise in einer guten Verfassung gewesen und die Hilfen von Land und Bund milderten einiges ab.

Aber anders als bei der Finanzkrise 2008 seien flächendeckend alle Branchen betroffen. Eine Prognose für die weitere Entwicklung kann Tilo Ambacher nicht abgeben, weil die wichtigste Variable fehlt: Wie lange der Stillstand noch dauert.