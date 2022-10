Erwin Eisenhardt ist zusammen mit drei weiteren Männern in der Kategorie „Ausbau des ÖPNV und innovative On-demand-Verkehre“ nominiert. Im Bereich „Geteilte Mobilität: Carsharing und Ridesharing“ ist außerdem Horst Graef für Deer E-Carsharing in Calw nominiert. Dessen Angebote kommen unter anderem auch in Weil der Stadt zum Einsatz.