Winterdienst in Leonberg Wettertest um 3 Uhr morgens

In Weil der Stadt empfiehlt man Gelassenheit

Die Stadt Gerlingen bittet die Bürger, „ihre Fahrzeuge so zu parken, dass die Räumfahrzeuge gut durchkommen“. Auch hier teilen andere Kommunen Vergleichbares mit: „Fahrzeuge sollten, wenn sie an der Straße parken, so weit wie möglich rechts am Gehweg abgestellt werden“, heißt es aus Leonberg. „Auch in Nebenstraßen sollte so geparkt werden, dass die Durchfahrtsbreite von drei Metern eingehalten werden kann“, so präzisiert die Stadt Weil der Stadt das weit verbreitete Anliegen der Räumdienste. Aus dem Weil der Städter Rathaus hat uns noch eine weitere Empfehlung erreicht: „Es empfiehlt sich, beim Straßenverkehr im Winter etwas Gelassenheit mitzubringen.“