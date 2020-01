Winter-Interview mit Thomas Fritsch „Mönsheim hat seine Grenzen erreicht“

Ich möchte einen Satz aus dem Bericht der letzten Kommunalprüfung zitieren, in dem es heißt: Mönsheim ist eine Gemeinde mit einem hohen Grad an Aufgabenerfüllung. Wir haben eine gute Infrastruktur mit Arzt und Apotheke, Schulen, eine breit gefächerte Kinderbetreuung, Sporteinrichtungen, Freibad, Veranstaltungsräumen und seit neuestem eines meiner Lieblingskinder, das soziale Netzwerk. Das tritt zwar nicht baulich hervor, aber ist in seinem Wirken eine wichtige Einrichtung in der Gemeinde geworden. Und wir haben gute Einkaufsmöglichkeiten, die künftig mit einem dm-Drogeriemarkt noch verbessert werden. Kurz vor Jahresende wurde mit dem Bauvorhaben der Familie Mönch direkt am Marktplatz begonnen. Dort entsteht eine Bäckerei mit Café.