Windrad in Ditzingen Porsche macht Wind in luftiger Höhe

Die Theodor-Heuglin-Schule gilt vielen als Vorzeigeschule in der Region, wenn nicht darüber hinaus. Jetzt geht es aus anderen Gründen hoch hinaus angrenzend an den Campus der Gemeinschaftsschule im Ditzinger Teilort Hirschlanden. Dort soll ein zehn Meter hohes Windrad aufgestellt werden. An dessen Bau sind die Schüler nicht beteiligt. „Das wäre möglich gewesen“, sagt der Schulleiter der Gemeinschaftsschule, Jörg Fröscher, zwar. Aber die Schulleitung entschied sich auch deshalb dagegen, weil Schweißarbeiten notwendig sind. „Schweißarbeiten kann aber immer nur einer machen.“ Ein individuelles Arbeiten sollte mit dem Bau der Anlage aber nicht verbunden werden. Stattdessen befassen sich die Schüler nun auch mit dem Thema Dokumentation.