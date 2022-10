Windenenergie könnte ausgebaut werden Der Rotmilan lässt sich nicht „zerhäckseln“

Sinneswandel bei der Bevölkerung?

Außerdem gibt es weitere Kriterien, die aber noch offen sind. „Die Bundesregierung hat einen großen Schritt gemacht, aber die Durchführungsverordnung, dem Föderalismus frönend, in die Hand der Länder gelegt“, so Katz. „Wir warten, was Baden-Württemberg daraus macht.“ Genaue Landesrichtlinien gibt es also noch nicht, damit ungeklärt bleibt, wie Naturschutzbelange bei der Standortsuche abgewägt werden sollen. „Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Abwägung und Genehmigungspraxis das Thema Energieversorgung durch Windkraft in Zukunft gegenüber dem Artenschutz stärker gewichten wird, was den Standort wahrscheinlicher machen würde“, so Walter. „Eine zuverlässige Aussage ist aber noch nicht möglich.“