Spielgruppe braucht einen neuen Raum

Die Gemeinde will ihre eigenen Gebäude künftig komplett selbst nutzen. In der Kita wird ein Gruppenraum zusätzlich für die Kernzeitbetreuung der Grundschüler genutzt. Daher braucht die Spielgruppe einen neuen Raum. Und für die Kleinkinder soll es künftig eine dritte Krippengruppe geben. In der Konsequenz bedeutet das, dass das direkt neben diesen Einrichtungen liegende Elementarhaus komplett für die Kinder benötigt wird.