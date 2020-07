Wimsheim, Mönsheim, Wurmberg und Friolzheim Vier Enzkreis-Gemeinden wollen Wasser-Verband

Enzkreis - Wimsheim ist jetzt einen weiteren Schritt in Richtung einer engeren Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden in Sachen Wasserversorgung gegangen. Zusammen mit Mönsheim, Wurmberg und Friolzheim will Wimsheim den neuen Zweckverband Wasserversorgung Heckengäu gründen. Entsprechende Untersuchungen und Vorarbeiten dazu laufen schon seit Längerem. Doch zunächst müssen Wimsheim und Friolzheim ihren bestehenden, gemeinsamen Zweckverband auflösen. Der Wimsheimer Gemeinderat hat jetzt einen entsprechenden Beschluss gefasst.