Wimsheim Für Investitionen ist noch Geld da

Endloses Projekt: „Neue Ortsmitte“

Weitere 450 000 Euro fließen in die „Neue Ortsmitte“. Dieses schier endlos dauernde Projekt soll dieses Jahr mit der Fertigstellung des Dorfplatzes mit Tiefgarage beendet werden. Weitere größere Beträge fließen in den Umbau des Feuerwehrmagazins und in die Planung von Straßen- und Leitungssanierungen.