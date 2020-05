Wimsheim Es gibt vorerst kein Industriegebiet im Ort

Wimsheim - Was auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in dieser Woche eher unspektakulär schien – ein Bauantrag auf Errichtung einer Sicherheitszentrale in der Maybachstraße 4 –, brachte eine Überraschung mit sich. Denn dabei handelt es sich um den Firmensitz der C. Hafner GmbH. Wenn es um die Goldscheideanstalt geht, werden viele Wimsheimer hellhörig. Schließlich hat die Ansiedlung des Pforzheimer Unternehmens in der kleinen Heckengäu-Gemeinde die Bevölkerung in Befürworter und Gegner heftig gespalten.