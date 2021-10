Wimsheim Einmal Bauernmarkt zum Mitnehmen

Nächste Veranstaltung für 12. März 2022 in Aussicht

Der Wimsheimer Bauernmarkt ist für seine vielen regionalen Aussteller bekannt und lockt jedes Jahr reichlich Besucher an. Da die Inzidenzwerte im Enzkreis wieder merklich gestiegen sind, „wäre eine sichere und erfolgreiche Durchführung in der Hagenschießhalle nicht gewährleistet“, erklärt Sina Bertsch. Der nächste Bauernmarkt im bekannten Format soll daher auf Wunsch der Veranstalter am Samstag, 12. März 2022, in der Hagenschießhalle stattfinden. Und wie funktioniert der „Bauernmarkt to go“? Im Onlineshop können die Aussteller ihre Waren anbieten. Kunden können sich entweder fertige „Bauernmarktboxen“ – gefüllt mit verschiedenen Produkten – kaufen oder sich ihre eigene Box zusammenstellen. Die fertigen Boxen können kontaktlos in Wimsheim im Geschäft Blumenstiel (Hellachstraße 2) abgeholt oder nach Hause geliefert werden. Der Shop wird regelmäßig um neue Produkte ergänzt. Aus organisatorischen Gründen sind die Bestellungen und anschließenden Lieferungen aber nur innerhalb eines bestimmten Zeitfensters möglich.