Wimsheim Beim Einkaufen wird er zum Lebensretter

Sabrina Sauer und Uta Schaber war es wichtig, dem Lebensretter Marvin Bayer im Nachhinein noch einmal bewusst zu machen, was sein beherztes Handeln bewirkt hat. Da die beiden DRK-Mitarbeiterinnen noch nie einen so engagierten Ersthelfer erlebt hatten, der nicht nur schnell, sondern auch von der Ausführung her richtig gehandelt und sie auch im Nachhinein noch an der Einsatzstelle unterstützt hatte, wollten sie ihn als Zeichen der Wertschätzung zu sich in die Rettungswache einladen.