Wimsheim - Der Bauernmarkt in Wimsheim ist ein echter Publikumsmagnet: Direktvermarkter bieten ein vielseitiges Sortiment an, ergänzt wird der Verkauf üblicherweise durch ein buntes Veranstaltungs- und Kinderprogramm. Jungen und Mädchen können selbst Apfelsaft herstellen oder Haferflocken pressen, oft sind flauschige Vierbeiner zu Gast, und ein Kettensägenkünstler zeigt, was man mit so einem mächtigen Gerät so alles aus Holz machen kann.