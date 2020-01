Die Stabsstelle Klimaschutz und Kreisentwicklung beim Landratsamt des Enzkreises hat für die Kreis-Kommunen CO2-Bilanzen erstellt, die auf Daten aus den Jahren 2012 bis 2015 basiert. Die Bilanzen sollen fortgeschrieben werden, damit langjährige Zeitreihen entstehen, die die Entwicklungen beim Klimaschutz in den einzelnen Gemeinden erkennen ließen, so die Stabsstelle des Kreises. Die Bilanz gibt an, wie viele Tonnen klimarelevanter Treibhausgase in einer Kommune jährlich durch den stationären Einsatz von Energie und den Verkehr verursacht werden.