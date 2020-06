Wilhelmine und Leopold Drescher Eine Eiserne Hochzeit ohne Umarmung

Auch die Hochzeit vor 65 Jahren hat Leopold Drescher noch genau vor Augen. Weil es in Malmsheim damals noch keine katholische Kirche gab, wurde das Paar in der Kirche Peter und Paul in Weil der Stadt getraut. „An unserem Hochzeitstag hatten wir Bombenwetter. Abends zog dann ein heftiger Gewittersturm auf und der Strom fiel aus. Wir mussten für unsere Hochzeitsfeier noch Kerzen besorgen“, erinnert er sich schmunzelnd. Auf dem Hochzeitsfoto, das Leopold Drescher und seine Wilhelmine zeigt, ist der üppige Brautstrauß mit Nelken und Asparagus zu sehen. „Diesen Strauß haben wir für die Goldene Hochzeit 2005 noch einmal machen lassen“, erzählt Tochter Claudia Feyl. Und auch zur Eisernen Hochzeit wird es wieder einen solchen Strauß für die Braut geben. Ohne Corona hätte man vielleicht auch in den Gottesdienst gehen können.

Beteiligt am Aufbau der katholischen Martinuskirche

Leopold Drescher hat sich in Malms­heim am Aufbau der katholischen Martinuskirche beteiligt und war später auch bei der Renninger Krippe ehrenamtlich tätig. Er war im Kirchengemeinderat aktiv und hat eine Geschichte der katholischen Gemeinde in Malmsheim geschrieben.

Beruflich arbeitete der gelernte Wagner zunächst in Ditzingen als Glaser und Schreiner und dann 32 Jahre bei der Leonberger Firma Geze. Seine Frau war erst halbtags, später ganztags ebenfalls berufstätig. Das Ehepaar hat zwei Töchter und zwei Enkelkinder. Fast alle wohnen im Ort oder in der näheren Umgebung. „Wir sind familiär eng verbunden“, betont die Tochter Claudia. Dass ihr 91-jähriger Vater auch bald ins Heim gehen könnte, sieht sie nicht. „Er ist noch zu aktiv und muss rausgehen können.“ Und ihr Vater ergänzt augenzwinkernd: „Ich bin noch zu jung.“

Leopold Drescher hofft, dass er seine Frau Wilhelmine bald wieder regelmäßig sehen und ihr nahe sein kann. „Vor allem sollte man sich mal wieder in den Arm nehmen können“, wünscht er sich. Zur Zeit treffen sie sich in einem Raum mit einer Plastikwand dazwischen. Seine Frau, die nicht mehr gut hört und sieht, sei ziemlich deprimiert, weil sie die Corona-Situation nicht mehr so gut einschätzen könne, erzählt er. „Wenn Corona vorbei ist, versuche ich, wieder mehr Kontakt zu meiner Frau zu bekommen“, betont Leopold Drescher. Dann will er sie wieder mit dem Rollstuhl durch den ganzen Ort schieben und ab und zu mal im Café eine kleine Pause einlegen.