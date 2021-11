Wildes Wohnen in Heimsheim Straßennamen für die Sicherheit

Rettungskräfte können ein Haus nur schwer finden

„Das Vermessungsamt des Enzkreises bittet die Stadt Heimsheim darum, in den Weinbergen Lagebezeichnungen einzuführen“, heißt es in der Erläuterung des Bauamtsleiters. Anlass ist eine derzeitige Katastervermessung, bei der eine genaue Lagebezeichnung der aufgenommenen Gebäude erfolgt. „Sinn und Zweck von Lagebezeichnungen ist unter anderem die Orientierung und das schnelle Auffinden des Grundstückes in Notsituationen, zum Beispiel für Rettung, Polizei und Feuerwehr.“ In der Regel würden Nicht-Wohngebäude nicht mit so einer Lagebezeichnung versehen, vor allem nicht mit einer Hausnummer. „Im Falle der Weinberge muss jedoch von häufigem und längerem Aufenthalt von Personen ausgegangen werden.“ Ein konkreter Anlass war ein tatsächlicher Rettungseinsatz in den Weinbergen, bei dem die Einsatzkräfte das betreffende Haus nur sehr schwer finden konnten.