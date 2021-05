Wilder Müll in Rutesheim Die Stadt thematisiert das Problem humorvoll

Der erhobene Zeigefinger bringt meist wenig

Das ist auch in den Wäldern und auf den Feldern von Rutesheim nicht anders – also was tun? Der erhobene Zeigefinger bringt in der Regel nur wenig. Also will man mit humorvollen Schildern auf das leidige Thema aufmerksam machen: „Unbeliebte Naturbewohner“ ist auf darauf zu lesen. Abgebildet ist beispielsweise eine leere Glasflasche, alias „kleiner Schluckspecht“. Die braucht bis zu 50 000 Jahre, damit sie aus der Natur verschwindet. Der „geknickte Dürstling“ (Plastikflasche) ist mit 500 bis 1000 Jahren dagegen fast rasend schnell.