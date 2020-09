Die führenden Namen bei den neugeborenen Jungen sind nicht ganz so exotisch. Mit elf Nennungen teilen sich den ersten Platz Noah, Moritz und Luca. Auf der landesweiten Liste belegt Noah Platz sechs. Der Name hat die Bedeutung: Trost und Ruhe schaffen. Moritz geht auf den lateinischen Mauritius zurück und heißt der Dunkle oder der Schwarze, genau das Gegenteil von Luca. Er stammt aus dem altgriechischen von „leucos“, was so viel heißt wie „hell“.