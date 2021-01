Wie die Verwaltungen arbeiten Heimarbeit ist nicht immer möglich

Zudem sei der Großteil der rund 340 Mitarbeiter der Stadt Rutesheim in drei Bereichen tätig: in der Kinderbetreuung, in der Sozialstation und im städtischen Bauhof. „Da ist Homeoffice nicht möglich.“ Für die Kernverwaltung stünden im Rathaus viele Einzelbüros zu Verfügung. Es werde auf Abstand geachtet und jede und jeder bekommt FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. „Die Besprechungen mit den Ämtern halten wir im großen Sitzungssaal des Rathauses ab, und von kommender Woche an sind auch die Sitzungen der Ausschüsse zusätzlich zu den Tagungen des Gemeinderates in der Aula der Mensa im Schulzentrum anberaumt“, erläutert die Rutesheimer Bürgermeisterin.