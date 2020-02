Wetter zum Leonberger Pferdemarkt Jetzt kommt der große Sturm

Leonberg - Ein tolles Wochenende steht den Pferdemarktbesuchern bevor. Nicht nur, was das Programm mit Rummel, Kellern, Party sowie Familiensonntag am Reiterstadion, Rathaussturm und verkaufsoffenem Sonntag betrifft. Auch das Wetter spielt mit. „Das Wochenende wird relativ schön mit Temperaturen bis zu zehn oder gar zwölf Grad“, sagt Michael Schatt aus Magstadt. Er betreibt die Seite „Wetter – Kreis Böblingen“ und veröffentlich täglich aktuelle Wetterberichte und Prognosen für die kommenden Tage. Erst am Sonntagnachmittag nimmt die Sonne Abschied. „Dann kommen immer mehr Wolken und es kann auch etwas auffrischen.“