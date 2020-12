Zu den Häckselplätzen auf den ehemaligen Kreismülldeponien Böblingen und Sindelfingen und dem Platz im Wertstoffhof Malmsheim kann Baum- und Heckenschnitt am 24. und 31. Dezember zur gleichen Zeit angeliefert werden. Vom 28. bis 30. Dezember, am 2. Januar, sowie am 4. und 5. Januar sind alle Wertstoffhöfe und Häckselplätze wie gewohnt geöffnet. Auf den Wertstoffhöfen gilt Maskenpflicht. Das Landratsamt bittet aufgrund der aktuellen Corona-Lage Wertstoffhöfe nur aufzusuchen, wenn es nötig ist.