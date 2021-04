Lesen Sie hier: Aus August Lämmle wird Claire Heliot

In der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg verliert sie ihr Vermögen. Sie schlägt sich mit dem Verkauf kosmetischer Produkte durch. Im Zweiten Weltkrieg wird bei einem Luftangriff ihre Wohnung zerstört. Nach einigen Jahren in der Notunterkunft im Erholungsheim Burg bei Beutelsbach erhält sie durch Vermittlung des Stuttgarter OB Arnulf Klett einen Platz in einem Altersheim in Stuttgart. Dort stirbt sie am 9. Juni 1953 und wird im Stuttgarter Waldfriedhof beigesetzt.