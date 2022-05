Wer bleibt in der Fußball-Bezirksliga? Selbst mit 50 Punkten kann es eng werden

Die Gastgeber diktierten das Geschehen und gingen folgerichtig mit dem Treffer von Adrian Thaqi in Führung (17.). Der Ausgleich in der 36. Minute von Nikola Prkacin war so etwas wie der Dosenöffner. Auf Heimsheimer Seite ging nichts mehr. „In der zweiten Hälfte hat die Mannschaft nicht mehr stattgefunden“, sagte der Abteilungsleiter Werner Greif. „Wir haben uns wehrlos ergeben.“ Das frühe Tor von Fatih Yenisen nach dem Wechsel (51.) tat sein Übriges. Der eingewechselte Yannick-Noah Kansy (65., 69.) und Luigi Ancona (90.+2) haben den scheinbar schon gesicherten TSV Heimsheim mit ihren Toren nun auch noch einmal in die Bredouille gebracht.