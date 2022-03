Wenn ein Grafikdesigner malt Vom strengen Quadrat zu freien Formen

Die unzerstörbare Qualität der geometrischen Form

Das Quadrat hat es auch ihm angetan. „Es ist majestätisch, von einer unzerstörbaren Qualität“, sagt der Künstler. Er aber blieb auch als Maler weitgehend bei der geometrischen Form, wie von kommenden Sonntag an in einer Ausstellung in der Galerie 4/1 in Korntal zu sehen ist. Wobei er in der jüngeren Zeit eben zunehmend freier wird, wie die Schau deutlich macht: Das kräftige Grün ist schwungvoll auf der weißen Leinwand aufgebracht. Die Bewegung muss passen, das Bild – fast eine Momentaufnahme. Ein krasser Gegensatz jedenfalls zu jenen Arbeiten, in der farbstarke Balken mit exakter Kante auf Leinwand aufgebracht wird.