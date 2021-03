Weltcupturnier Fechten Unterhauser narrt die Weltspitze

Ditzingen - Erstmals ist Samuel Unterhauser bei einem Weltcup-Turnier bis in die Runde der letzten Acht vorgedrungen. Der Degenfechter aus Ditzingen belegte in Kazan (Russland) den achten Platz und schob sich damit in die Top-100 der Weltrangliste, wo er nun an Nummer 96 notiert wird. Auf seinem Weg unter die besten des Turniers kegelte der 23-Jährige, der für den FC Tauberbischofsheim startet, prominente Namen aus dem Wettbewerb, darunter einen amtierenden Olympiasieger.