Weltcafé in Gerlingen Lokal in der Schulstraße öffnet wohl im Frühjahr wieder

„Ich bin ein Gastgeber, kein Geschäftsmann“

Zudem war ihm soziale Verantwortung wichtig. So bot er jungen Leuten ein Domizil oder Arbeit, damit sie sich nicht an der U-Bahn-Haltestelle aufhalten. Was einigen Gästen laut Dourado missfiel, zum Beispiel wegen des Lärmpegels. Insgesamt kann man den 40-Jährigen durchaus als einen ungewöhnlichen Gastronomen bezeichnen. „Ich bin ein Gastgeber, kein Geschäftsmann“, sagte er einmal im Gespräch von sich – und dass das Konzept in Gerlingen fast einzigartig sei. Ihm gehe es nicht darum, möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften, sondern, alle willkommen zu heißen – so, dass sie sich im Weltcafé wohlfühlen. Vergleichsweise günstig waren die Preise seiner Speisen.