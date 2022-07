Weltcafé in Gerlingen Der Gastronom, der Gastgeber sein will

Konzept stößt auch auf Unverständnis

Der weder blauäugig noch naiv ist, dem klar ist, dass er genug Geld verdienen muss, um die laufenden Kosten wie Miete und Personal zu bezahlen. „Mein Konzept erfordert Stabilität bei der Zahl der Kunden“, sagt der Gastronom. Es funktioniere also nur, wenn die Leute mitmachen. „Vielleicht wird das Ganze auch nicht klappen.“ Bisher jedenfalls ist er zufrieden. „Wegen Corona hatte ich einen schweren Start, aber es läuft gut“, so Dourado. Dennoch gebe es auch immer wieder Leute, die sein Konzept nicht verstehen würden, das, was ihm wichtig sei. Das finde er schade. So würden sich manche Gäste über die aus ihrer Sicht unbequemen Stühle aus Metall beschweren, die, so sagt Dourado, aber nachhaltig seien und „wunderschön“. Andere Gäste würden sich von den Jugendlichen gestört fühlen, denen er im Café bereitwillig einen Platz gibt, an dem sie sich aufhalten können – weil sie manchmal laut seien. Doch Carlos Dourado weiß, warum er sich den „ein bisschen verlorenen“ jungen Leuten annimmt, die nicht selten aus schwierigen Elternhäusern seien und von der U-Bahn-Haltestelle nur einen Steinwurf entfernt aus Gerlingen und Umgebung kämen. „Ich habe eine soziale Aufgabe“, sagt Carlos Dourado. Die sieht er darin, jene Jugendlichen aufzufangen, ihnen Selbstvertrauen zu geben, „ihnen zu zeigen, dass sie nützlich sind“. Manche arbeiten deshalb sogar bei ihm im Weltcafé. „Jeder Gastronom sollte sich bewusst sein, dass er auch eine soziale Aufgabe hat“, sagt Carlos Dourado. Es sollte nicht nur um Profit gehen. Insgesamt beschäftigt er zehn bis 15 Mitarbeitende. Zur Auffassung des 40-Jährigen, dass bei ihm jeder willkommen ist, gehört auch, dass er Künstlern eine Plattform gibt. Maler dürfen ihre Bilder ebenso aufhängen wie Musiker auftreten – umsonst. „Ich sehe keine Notwendigkeit, Miete oder Provision zu verlangen“, schließlich würden Veranstaltungen mehr Gäste und damit mehr Umsatz bringen. Künftig will er mit der benachbarten Bücherei stärker zusammenarbeiten.