Weltbrustkrebsmonat Die meisten Erkrankungen sind heilbar

Auch Männer können an Brustkrebs erkranken

Im Evangelischen Diakonieverband können die Betroffenen die Hilfe von Psychologinnen und Sozialpädagoginnen in Anspruch nehmen. „Wir unterstützen an Krebs erkrankte Menschen und auch deren Angehörige in allen Phasen während und auch nach einer Erkrankung“, sagt die Sozialpädagogin Melanie Becker, die in Leonberg tätig ist. Dabei sei der Aspekt der Regionalität ein sehr wichtiger. „Nicht jeder Erkrankte, der vielleicht gerade die Chemotherapie durchmacht, ist so mobil und kann nach Böblingen fahren, deshalb bieten wir auch Hausbesuche an oder begleiten Menschen in palliativen Situationen.“