Welt-Down-Syndrom-Tag Die Eigenständigkeit ist ihm sehr wichtig

Drei Jahre qualifizierte er sich im Berufsbildungsbereich für das Arbeitsleben, absolvierte Praktika und schnupperte in verschiedene Tätigkeiten hinein. Für seine Aufgaben in der Kfz-Zulassungsstelle absolvierte er eine Fortbildung, bei der er im Umgang mit der Kundschaft geschult wurde. „Viele Kunden sind freundlich“, sagt er, „aber manche ungeduldig und unfreundlich.“ Das mache ihn sehr traurig.

Doch die Arbeit ist nur das halbe Leben. Daniel Rutz lebt mitten in Ditzingen, im Kastanienhof, in einer Wohngemeinschaft mit vier anderen. Das „Wohnen mit Assistenz“ ist ebenfalls ein Angebot von Atrio Leonberg. Dabei hat ein selbstbestimmtes Leben einen hohen Stellenwert. Die Besuchsassistentin Lola Ramirez-Bayo hilft zwar mit einem Wochenplan bei der Organisation alltäglicher Aufgaben wie Waschen, Putzen, Einkaufen. Wann was erledigt wird, entscheidet Daniel Rutz aber selbst. „Ich gehe alleine zum Einkaufen“, sagt er. Mittags gibt es in der Werkstatt eine Mahlzeit, abends und am Wochenende ist Selbstverpflegung angesagt.

Viele Interessen und Aktivitäten neben dem Job

In der Freizeit geht die Gruppe manchmal in die Bibliothek, wo man sich gegenseitig Bücher in leichter Sprache vorliest. Mal geht der 34-Jährige aber auch alleine dorthin, um sich CDs und Computerspiele auszusuchen. Mitarbeitende des familienentlastenden Dienstes laden Menschen mit Behinderung zu Freizeitaktivitäten ein, ein Angebot, das auch Daniel Rutz gerne annimmt. So erzählt er begeistert von einem Besuch im Polizeimuseum. Die Musik ist ebenfalls sein Ding, nicht nur, dass er selbst gerne singt, wie er mit einem Lachen erzählt. Besonders gern mag er die Guggenmusik.

Häufig verbringt der 34-Jährige die Wochenenden bei seinen Eltern in Ludwigsburg. Vor Kurzem hat er einen Helm bekommen, damit er mit seinem Vater auf dem Motorroller mitfahren kann. „Meine Eltern sind ganz wichtig, sie tun viel für mich“, sagt er. Dann wird er ernst: „Aber was mache ich, wenn meine Eltern einmal sterben? Dann bin ich allein. Ich habe noch meine Schwester, aber die hat eine eigene Familie.“ Sein großer Wunsch: eine Freundin zu haben. Dann zitiert er die Worte, die seine Mutter oft zu ihm sage: „Sei stolz auf dich, deine Krankheit wird immer bleiben, aber sei trotzdem stolz auf dich.“