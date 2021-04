Leonberg - Neben dem Testzentrum im alten Postgebäude Leonberg wird es künftig eine weitere Anlaufstelle für Bürger geben, die einen Corona-Schnelltest machen möchten. Die Sozialstation bietet in Zusammenarbeit mit der Stadt Leonberg und der H&H-Apotheke im Bürgerzentrum in der Neuköllner Straße 5 ab dem heutigen Donnerstag ebenfalls Schnelltests an.