Weissacher Tankstelle Scheibe zerschlagen und Geld gestohlen

Eine Tankstelle in der Bahnhofstraße in Weissach ist in der Nacht auf Montag gegen 1.30 Uhr das Ziel eines Einbrechers gewesen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum, indem er die gläserne Eingangstüre einschlug. Danach durchsuchte er den Kassenbereich und versuchte einen Tresor aufzubrechen. Entwendet wurde eine dreistellige Summe Bargeld, die Höhe des Schadens an der Tankstelle ist aber noch nicht bekannt.