Weissacher Rätinnen wehren sich Irritationen um Kreutel-Abstimmung

Vor zwei Wochen hatten wir über das Urteil gegen Ursula Kreutel berichtet. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte sie dazu verurteilt, 223 000 Euro Schadensersatz an die Gemeinde Weissach zu zahlen, weil sie in ihrer Amtszeit als Bürgermeisterin ihre Amtspflichten missachtet habe. Rechtskräftig ist das noch nicht, Kreutel will beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim gegen das Urteil vorgehen.