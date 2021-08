Weissacher Ex-Bürgermeisterin Kreutel legt ihre Finanzen offen

Die Tatenlosigkeit des Gemeinderates in diesem Punkt räumen zwei Fraktionen ein. Die Unabhängige Liste hält einen kompletten Verzicht der Finanzforderung für angebracht, die Bürgerliste spricht sich zumindest für einen Teilverzicht aus. Eine Liste mit 730 Unterschriften aus der Bürgerschaft zugunsten Kreutels und Haindls wurde Anfang des Jahres von Bürgermeister Daniel Töpfer nicht entgegengenommen.

Ex-Kämmerer hat sich zurückgezogen

Mit der Offenlegung ihrer Finanzlage hat Ursula Kreutel nun formal die Voraussetzung geschaffen, dass der Gemeinderat im September über ihr Erlassersuchen befinden kann. Auch der Ex-Kämmerer Horst Haindl, der sich aus der Öffentlichkeit völlig zurückgezogen hat, hat offenbar einen entsprechenden Antrag gestellt. Die frühere Bürgermeisterin ist sich allerdings im Klaren darüber, dass sie bei den Schadensersatzansprüchen die Hauptadressatin ist. Die Vermögensverhältnisse des einstigen Kämmerers sind dem Vernehmen nach äußerst übersichtlich.

Auch das Geld der Tochter im Visier

Umso verärgerter ist sie, dass ihr Antrag nicht schon vor den großen Ferien behandelt wurde. Die schriftliche Aufforderung zur Vermögenserklärung, so sagt sie, ist erst am 19. Juli bei ihr eingegangen – eine Woche vor der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause. Binnen sieben Tagen sei eine solch umfangreiche Auflistung nicht zu schaffen. Doch je länger sich das Verfahren hinziehe, desto höher werde angesichts von gut 25 Euro Zinsen pro Tag die Gesamtsumme. Bisher seien so 30 000 Euro zusammengekommen. Ursula Kreutel hofft deshalb, dass ihr Antrag direkt in der Septembersitzung nichtöffentlich behandelt wird.

Dass sie dafür ihre kompletten Vermögensverhältnisse offen legen musste, darüber will sie nicht klagen. Dass auch die Finanzsituation ihrer Tochter, die gerade auf der Meisterschule ist, miteinbezogen wird, sei zwar rechtens, „aber es ist kaum zu ertragen und tut wahnsinnig weh“.