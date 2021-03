Weissacher Bürgermeister entgegnet Vorwürfen Töpfer: Wir haben nicht gezockt

Noch am Mittwoch habe ich eine interne Sonderprüfung angeordnet: Wurde alles im Zusammenhang mit den Anlagen ordnungsgemäß dokumentiert? Wurden die gesetzlichen Anforderungen und unsere Anlagerichtlinien eingehalten? Die Prüfung war am späten Freitag abgeschlossen mit dem Ergebnis, dass wir keine Vorgaben verletzt oder Gesetze missachtet haben. In der Nacht zum Samstag habe ich dann den Gemeinderat informiert. Anfang der Woche haben wir eine Pressemitteilung herausgeben und am Mittwoch in der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblatts informiert. Am kommenden Montag wird es eine nichtöffentliche Sondersitzung des Gemeinderats geben und am 23. März eine öffentliche.