Weissach - Fünf große Windräder produzieren schon seit dem Herbst 2017 in Aalen und Lauchheim, beide im Ostalbkreis, umweltfreundlich Strom. Die Erlöse daraus fließen künftig auch in die Weissacher Rathauskasse, denn die Gemeinde beteiligt sich mit 1,5 Prozent am „Windpark Aalen–Waldhausen“. 435 000 Euro gab der Gemeinderat dafür frei. Das teilte der Bürgermeister Daniel Töpfer (CDU) jetzt in einer Pressemitteilung mit.