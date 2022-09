Weissach und Rutesheim Zwei Kabeldefekte lösen Stromausfall aus

Am Montagmittag ist in großen Teilen von Weissach und Rutesheim der Strom ausgefallen. Ab 12.25 Uhr war die Stromversorgung im nördlichen Stadtgebiet von Rutesheim und etwa zwei Dritteln von Perouse, in annähernd ganz Weissach inklusive Flacht sowie in Eberdingen unterbrochen. Auslöser waren laut Netze BW zwei Kabeldefekte im Mittelspannungsnetz – eine Fehlerstelle befindet sich in Weissach im Bereich der Eichenstraße/Fichtenstraße, die andere im Steinackerweg in Eberdingen-Nussdorf.