Weissach und die Greensill-Pleite Greensill-Pleite: Landrat schaltet Innenministerium ein

Bernhard will sich nun gleichwohl für die Aufklärung im vorliegenden Fall einsetzen und „für die Zukunft erreichen, dass solche Fälle wie in Weissach nicht wieder vorkommen“. Angesichts von rund 50 bekannten Greensill-Schadensfällen will er deshalb bei Innenminister Strobl erreichen, dass eine landesweite Regelung bezüglich kommunaler Geldanlagen und ihrer Sicherung erlassen wird. „Hiervon hat das Innenministerium im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung bis heute abgesehen“, schreibt der Landrat an Strobl. Die im Zuge des Greensill-Skandals aufgetreten Fälle zeigten, „dass dringender Handlungsbedarf besteht“.