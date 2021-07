Weissach Töpfer trägt das Ergebnis mit Fassung

Töpfer akzeptiert das Ergebnis

Der Umstand, dass in Esslingen offenbar etliche Briefwahl-Unterlagen nicht rechtzeitig ihre Adressaten erreicht haben, will der CDU-Politiker nicht weiter verfolgen: „Das Ergebnis ist so in Ordnung. Man muss das akzeptieren.“

„Viel belastender“ ist für den 32-Jährigen die Wahlbeteiligung von nur 38,6 Prozent: „Man muss sich das einmal vorstellen: Mehr als 60 Prozent der Esslinger haben kein Interesse daran, was in ihrer Stadt vorgeht. Das ist krass.“

Wie geht es jetzt für Töpfer weiter?

Aber abgehakt. Jetzt will er sich wieder ausschließlich Weissach widmen: „Das hatte ich so versprochen, und das bleibt auch so.“ Daniel Töpfer glaubt nicht, dass eine Mehrheit der Menschen am Strudelbach ihm die Ambitionen in Esslingen übel nimmt. „Ich kann ja nicht den amtieren Oberbürgermeister Zieger bitten, er möge noch acht Jahre weitermachen, weil es dann bei mir besser passt.“ Schon am Sonntagabend, so berichtet Töpfer, „habe ich zahlreiche Glückwünsche für das gute Ergebnis bekommen“.

Der nächste Urnengang ist indes nicht mehr so weit weg. Im kommenden Jahr läuft seine achtjährige Amtszeit aus. Töpfer könnte erneut antreten. Dass er das macht, will er jetzt nicht entscheiden. „Ob ich in Weissach kandidiere oder etwas ganz Neues mache, das überlege ich mir zu gegebener Zeit.“ Dass sich für den ehrgeizigen Jungpolitiker noch die eine oder andere Herausforderung ergeben wird, daran zweifelt kaum jemand.