Weissach Samariterstift übernimmt Stifts-Immobilien

Es soll keine Preiserhöhung geben

2004 und 2005 hatte die damalige ­gemeindeeigene „Kommbau“ die beiden Pflegeheime errichtet und nach Fertig­stellung dann an die Gemeinde verkauft. „Einer der Grundgedanken war es, dass man damals steuern wollte, wer in die Pflegeheime einzieht“, sagt Töpfer. Pächterin und Betreiberin der beiden Häuser wurde damals die evangelische Samariterstiftung mit Hauptsitz in Nürtingen. ­Eberhard Goll, der Vorstand Altenhilfe der Stiftung, versichert, dass er diesen Charakter auch weiterhin erhalten will. „Wir wollen mit unseren Häusern ein Teil der Gemeinde werden“, sagt er. Auto­matisch bekämen Weissacher Bürger damit bei der Platzvergabe den Vorzug.