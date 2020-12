Weissach - Schon die zweite Unterschriften-Aktion gibt es in Weissach zur Unterstützung der früheren Bürgermeisterin Ursula Kreutel. Ein Zettel mit einem entsprechenden Aufruf lag am Samstag der Prospektbroschüre „S’Schwäble“ bei, initiiert und bezahlt von den Weissachern Maria und Reinhold Knipping. „Stündlich fischen wir jetzt Zettel mit Unterschriften aus unserem Briefkasten“, berichtet Reinhold Knipping. Am Montagnachmittag sind es schon 112 Unterschriften.