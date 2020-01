Es ist ein Konflikt, wie er derzeit an vielen Stellen in der Region auftritt. Wohnraum ist knapp, die Möglichkeiten für Neubaugebiete in der Natur sind ­begrenzt. Nachverdichtung heißt deshalb das Stichwort. Städte und Gemeinden wollen auch im Inneren wachsen, sie überarbeiten Bebauungspläne und genehmigen größere Häuser auf den Grund­stücken. So wie hier in Weissach.