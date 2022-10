Zwischen Dienstagmorgen, 9 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr sind in Weissach zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Der Täter zerkratzte einen grauen Hyundai und einen schwarzen Opel, die in der Mörikestraße in Richtung Ferdinand-Porsche-Schule geparkt waren. In beiden Fällen wurde die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. In der Vergangenheit soll es laut Polizei wiederholt zu ähnlichen Fällen gekommen sein. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 52 / 99 91 00 beim Polizeiposten Rutesheim zu melden.