Weissach Jens Millow muss sofort ran

Kandidat sprach bereits vor der Wahl von zweiter Amtszeit

Im Kandidatentalk unserer Zeitung hat Millow bereits von einer zweiten Amtszeit gesprochen. Was für den einen oder anderen arg vollmundig geklungen hat, verbarg indes die Botschaft, dass der 43-Jährige Weissach als Langzeitprojekt betrachtet. Und dahinter stecken zwei weitere Aussagen: Jens Millow betrachtet die Aufgabe nicht als Sprungbrett für höhere Weihen in einer größeren Kommune. Und, was noch wichtiger ist: Die Mission ist derart gewaltig, dass es womöglich mehr als eine Amtszeit braucht, um alle Großbaustellen abzubauen.