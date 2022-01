Weissach-Flacht Pfarrer Harald Rockel geht in den Ruhestand

Weissach - Im Pfarrhaus, wo Harald Rockel und seine Frau Heiderose über 15 Jahre gelebt haben, stapeln sich die Umzugskartons. Ihr privater Wohnsitz wird nun in Eutingen im Gäu sein. Am Sonntag hielt der Pfarrer seinen letzten Gottesdienst in der Laurentiuskirche. Das 800 Jahre alte Gotteshaus wurde erst vor einigen Wochen nach aufwendiger Sanierung unter maßgeblicher Leitung von Harald Rockel wieder eingeweiht.