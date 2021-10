Weissach Eine Parkzone für die Einwohner

Halteverbot an der Flachter Grundschule

So soll etwa im Bereich der Grundschule Flacht ein absolutes Halteverbot eingerichtet und die maximale Parkdauer in der Ortsmitte Flacht im Bereich der Bäckerei Clement auf eine Stunde reduziert werden. Mit den neuen Parkregelungen sollen so auch teils unübersichtliche und gefährliche Verkehrssituationen entschärft werden.

„So ein Parkraumkonzept ist ein komplexes Produkt“, betonte Andreas Pröllochs, stellvertretender Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender der Bürgerliste, vor der Beschlussfassung. Es sei Aufgabe der Verwaltung, sich Gedanken über die Sicherheit im Straßenverkehr zu machen. „Und das hat die Verwaltung sehr sehr gut gemacht, im Wissen, dass man es nicht jedem Recht machen kann.“

Werden die Radfahrer eingeschränkt?

Susanne Herrmann, Fraktionsvorsitzende der Unabhängigen Liste, kritisierte unterdes die Radweggestaltung in den betroffenen Bereichen. „Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon hier stand und interveniert habe, dass vorher eine Radwegmarkierung passieren muss.“ Bürgermeister Daniel Töpfer (CDU) entgegnete, dass durch die Veränderungen kein Radweg beeinträchtigt wird. „Das Parkraumkonzept ist als solches schlüssig.“

Umgesetzt werden die im neuen Parkraumkonzept angedachten Veränderungen, so wünscht es sich Töpfer, zum 1. Januar 2022. Vorher sollen die Weissacher Bürgerinnen und Bürger informiert werden.