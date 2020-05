Vor der Corona-Krise ist der DRK-Blutspendedienst durch die einzelnen Stadthallen getourt und hat an einzelnen Nachmittagen die Möglichkeit zur Blutspende gegeben. Um höchste Sicherheitsstandards in Bezug auf Social Distancing einhalten zu können, konzentriert sich der Dienst jetzt auf sorgfältig ausgewählte und gut erreichbare Standorte und ist dort über mehrere Tage hinweg präsent. In der kommenden Woche in Weissach. „Wir hoffen auf eine große Beteiligung“, sagt Stefanie Henzler vom DRK-Ortsverein Weissach-Flacht.