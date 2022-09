Weissach Diebe brechen in Lagerhalle ein

Zwischen Mittwoch und Donnerstag der vergangenen Woche haben sich Unbekannte Zutritt zu einer landwirtschaftlichen Halle im Weissacher Ortsteil Flacht verschafft. Die Halle, in der unter anderem landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte lagern, befindet sich an einem befestigten Feldweg in Verlängerung der Friedhofstraße in Richtung Ettlesberg. Die Einbrecher hebelten zunächst die Eingangstür auf, entwendet aus dem Inneren jedoch nichts. Der Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.