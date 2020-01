Weissach Die kommunale Wohnbau startet ein neues Projekt

Weissach - Einen Namen gibt es schon: „Menzel-Areal“: Die „Wohnbau Weissach“ (WWG) startet ein neues Projekt. Bürgermeister Daniel Töpfer (CDU), der Geschäftsführer Hans Heinzmann und einige Bauleute haben in der Flachter Straße in Weissach dazu den Spaten in den Boden gestochen. Ein Gebäude mit 14 Wohnungen soll entstehen.