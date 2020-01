Weissach Das Sparkonto schrumpft

„Trotzdem haben wir Jahre mit großen Investitionen vor uns“, kündigte der Bürgermeister an. Rund 13 Millionen Euro will er investieren. Größtes Investitionsprojekt ist mit 1,8 Millionen Euro der Neubau des Flüchtlingsheims in der Flachter Straße in Weissach, das derzeit errichtet wird. 1,3 Millionen Euro will Weissach in diesem Jahr in die Kläranlage stecken – und das ist erst der Anfang. Weitere 4,7 Millionen werden dort in den kommenden Jahren fällig sein. Ähnliche Beträge sind für die Straßen und Kanäle vorgesehen, auch die Erweiterung des Gewerbegebiets Neuenbühl will die Gemeinde in diesem Jahr in Angriff nehmen.