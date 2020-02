Weissach Bund der Selbstständigen steht auf der Kippe

Viele Projekte im Ort

Künftig steht in Weissach einiges an, bei dem eine starke Stimme der Gewerbetreibenden gefragt sein könnte: In diesem Jahr will die Gemeinde damit beginnen, das Flachter Gewerbegebiet Neuenbühl nochmals um fünf Hektar zu erweitern. Auch bei der Entwicklung der neuen Ortsmitte in Weissach wollen Bürgermeister und Gemeinderat mehr Gewerbe und Gastronomie ansiedeln.

Bürgermeister Daniel Töpfer bedauert auf Nachfrage die Auflösung des Vereins. „Wir freuen uns natürlich, wenn sich die Selbstständigen zu einem späteren Zeitpunkt wieder zusammenfinden“, sagt er.